Лукашенко вновь собрал выездной семинар по теме сельского хозяйства

Мероприятие в подобном формате выездного семинара по тематике сельского хозяйства с участием главы государства проходило также в феврале этого года. Оно было организовано в Смолевичском районе Минской области на базе сельхозпредприятия «Шипяны-АСК». Тогда обсуждались различные практические аспекты кормления и содержания крупного рогатого скота в зимне-стойловый период, подготовка основных видов сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам, новые сорта сельскохозяйственных культур и регламенты их возделывания.