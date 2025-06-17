Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защита обжаловала решение об аресте мэра Красноярска

Адвокат главы администрации Красноярска Владислава Логинова, взятого под стражу по решению суда, требует избрать мэру другую меру пресечения.

Источник: РИА "Новости"

Адвокат главы администрации Красноярска Владислава Логинова, взятого под стражу по решению суда, требует избрать мэру другую меру пресечения.

Защита красноярского градоначальника обжаловала решение о его аресте, передает ТАСС со ссылкой на Басманный районный суд Москвы, избравший ровно неделю назад, 10 июня, меру пресечения Логинову.

Ранее, 9 июня, стало известно о задержании в Красноярске главы города. Мэру предъявлено обвинение в коррупционном преступлении — получении взятки в 180 миллионов рублей за обеспечение коммерческой организации контракта на дорожные работы.

Исполняющим обязанности главы администрации Красноярска назначен первый заместитель Логинова Алексей Шувалов.

После задержания и ареста мэра губернатор поставил перед городскими чиновниками ключевые задачи, которые предстоит решать в ближайшее время и в перспективе. Среди них — подготовка к 400-летию столицы Красноярского края и пресловутый ремонт дорог.