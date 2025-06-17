Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тысячи сайгаков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тыс. сайгаков для расселения их в западной части Китая с целью восстановления их популяции в соседней стране. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за принятое решение, поскольку Китай планирует восстановить популяцию сайгаков".