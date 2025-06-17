Иран заявил, что начал применять против Израиля новое вооружение

По данным телеканала SNN, Иран уже атаковал логистический центр военной разведки Израиля в районе базы «Глилот» в пригороде Тель-Авива. Чуть ранее, как передает госагентство Tasnim, под ракетный обстрел попало и здание «Моссад» в Герцлии.