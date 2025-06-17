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Иран заявил, что начал применять против Израиля новое вооружение

ТЕГЕРАН, 17 июн — РИА Новости. Тегеран начал применять против Израиля новое вооружение, передает IRIB со ссылкой на командующего сухопутными силами армии ВС Ирана Каюмарса Хейдари.

Источник: AP 2024

«Массированные атаки БПЛА с применением нового и передового вооружения начались, в ближайшие часы они будут только усиливаться», — сказал он.

По данным телеканала SNN, Иран уже атаковал логистический центр военной разведки Израиля в районе базы «Глилот» в пригороде Тель-Авива. Чуть ранее, как передает госагентство Tasnim, под ракетный обстрел попало и здание «Моссад» в Герцлии.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев»: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.