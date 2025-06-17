На выборы губернатора Прикамья выдвинулась пенсионерка

На сайте Пермского муниципального округа содержится решение территориальной избирательной комиссии района об общих результатах выборов депутатов представительных органов муниципальных образований. Согласно ему, в 2008 году Людмила Караваева принимала участие в выборах Совета депутатов Двуреченского сельского поселения первого созыва по округу № 2. Кроме этого, согласно открытым источникам, она работала в МОУ Конзаводская СОШ имени В. К. Блюхера.