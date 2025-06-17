На выборы губернатора Прикамья выдвинулась пенсионерка

Как сообщает пресс-служба избиркома, госпожа Караваева выдвинута региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».
На сайте Пермского муниципального округа содержится решение территориальной избирательной комиссии района об общих результатах выборов депутатов представительных органов муниципальных образований. Согласно ему, в 2008 году Людмила Караваева принимала участие в выборах Совета депутатов Двуреченского сельского поселения первого созыва по округу № 2. Кроме этого, согласно открытым источникам, она работала в МОУ Конзаводская СОШ имени В. К. Блюхера.
Вчера «Единая Россия» выдвинула кандидатуру действующего главы региона Дмитрия Махонина на предстоящие выборы главы региона. Процедура выдвижения кандидатов завершится 4 июля. Прием документов на регистрацию продлится с 25 по 30 июля. Голосование на выборах, назначенных на единый день голосования (14 сентября), пройдет в течение трех дней: с 12 по 14 сентября.