В Красноярском крае проходит предварительное голосование партии «Единая Россия»

В Красноярском крае с 17 по 19 июня пройдет процедура предварительного голосования по определению кандидатов на выборы в органы местного самоуправления. Она коснется 10 территорий региона, которые переходят на одноуровневую модель, и 17 новосоздаваемых муниципальных округов, которые будут образованы в порядке объединения соседствующих территорий края. Процедура проходит по 4-й модели. В соответствии с ней кандидаты подали документы в соответствующий местный политический совет, а голосуют те избиратели, которые включены в утверждённый политсоветом процедуры список. Все выборщики проходят процесс авторизации через «Госуслуги», голосование проходит в электронном формате.
«Процедура предварительного голосования для нас не нова, мы ежегодно, на протяжении 15 лет, с ее помощью определяем кандидатов от партии на выборы. Абсолютно все территории края, где в сентябре пройдут выборы в органы местного самоуправления, участвуют в процедуре. На прошлой неделе завершился прием документов, на данный момент в процедуре принимают участие более двух тысяч кандидатов. Конкуренция большая, лучших из лучших выберут жители, около 65 тысяч жителей региона зарегистрировались выборщиками», — рассказал начальник отдела правовой работы Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Зверев.
Напомним, процедура предварительного голосования была перезапущена в Красноярском крае в связи с изменением регионального законодательства и переходом местного самоуправления в Красноярском крае на одноуровневую систему.