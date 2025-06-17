В Красноярском крае проходит предварительное голосование партии «Единая Россия»

В Красноярском крае с 17 по 19 июня пройдет процедура предварительного голосования по определению кандидатов на выборы в органы местного самоуправления. Она коснется 10 территорий региона, которые переходят на одноуровневую модель, и 17 новосоздаваемых муниципальных округов, которые будут образованы в порядке объединения соседствующих территорий края. Процедура проходит по 4-й модели. В соответствии с ней кандидаты подали документы в соответствующий местный политический совет, а голосуют те избиратели, которые включены в утверждённый политсоветом процедуры список. Все выборщики проходят процесс авторизации через «Госуслуги», голосование проходит в электронном формате.