Первый кандидат в губернаторы Иркутской области подал документы в облизбирком

Напомним, 10 июня Законодательное Собрание региона назначило выборы губернатора Иркутской области на 14 сентября 2025 года. Постановление было официально опубликовано 14 июня, с этого дня стартовала кампания. Постановлением регионального парламента определено, что кандидат в губернаторы должен представить в поддержку выдвижения 239 подписей депутатов представительных органов и глав муниципалитетов, из них не менее 40 должны быть от депутатов и глав муниципальных районов, городских и муниципальных округов. Кроме того, подписи должны быть собраны от депутатов и глав не менее чем из 32 муниципальных районов, городских и муниципальных округов Иркутской области.