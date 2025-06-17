Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый кандидат в губернаторы Иркутской области подал документы в облизбирком

Иркутская область, НИА-Байкал — Сегодня, 17 июня, в Избирательную комиссию Иркутской области представил документы о выдвижении в качестве кандидата на выборах главы региона Игорь Кобзев, действующий губернатор Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Члены рабочей группы при облизбиркоме выдали Игорю Кобзеву подтверждение в получении пакета документов и разрешение на открытие специального избирательного счета, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области.

Напомним, 10 июня Законодательное Собрание региона назначило выборы губернатора Иркутской области на 14 сентября 2025 года. Постановление было официально опубликовано 14 июня, с этого дня стартовала кампания. Постановлением регионального парламента определено, что кандидат в губернаторы должен представить в поддержку выдвижения 239 подписей депутатов представительных органов и глав муниципалитетов, из них не менее 40 должны быть от депутатов и глав муниципальных районов, городских и муниципальных округов. Кроме того, подписи должны быть собраны от депутатов и глав не менее чем из 32 муниципальных районов, городских и муниципальных округов Иркутской области.