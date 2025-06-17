Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать

«Кто-то одуревши воюет, кому-то это выгодно. Это не наша политика! Без войн — людей нужно накормить. Спрос на продукты питания будет только возрастать. Поэтому нам обязательно нужно идти этим путем — создавать молочно-товарные комплексы», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.
Речь идет о выступлении главы государства на совещании в молочно-товарном комплексе в Минской области, которое посвящено сохранности крупного рогатого скота. «Если не хотим войны, надо работать правильно. Надо получать продукцию и продавать», — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии в последнее время несколько раз поднимал вопрос о падеже скота, пообещав «снимать головы» за такие случаи.