Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать

«Кто-то одуревши воюет, кому-то это выгодно. Это не наша политика! Без войн — людей нужно накормить. Спрос на продукты питания будет только возрастать. Поэтому нам обязательно нужно идти этим путем — создавать молочно-товарные комплексы», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.