Лукашенко сказал, какой области Беларуси нужна реанимация

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июня, во вторник, во время выездного совещания по вопросам АПК в Минском районе, сказал, какой области Беларуси нужна реанимация. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
— Витебской области нужна мощная реанимация! — заявил президент Беларуси.
Глава государства напомнил о том, что впереди еще два важных совещания. Александр Лукашенко уточнил, что речь идет про совещания по падежу скота, а также по Витебской области.
Ранее МВД раскрыло подробности гибели 400 коров на предприятии под Лиозно.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников за падеж скота в Беларуси: «Уж я вам головы поснимаю точно!».
Кроме того, Лукашенко отреагировал на избиение собаки в Гродненской области.