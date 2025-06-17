Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, какой области Беларуси нужна реанимация

Лукашенко назвал область Беларуси, которой нужна реанимация.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июня, во вторник, во время выездного совещания по вопросам АПК в Минском районе, сказал, какой области Беларуси нужна реанимация. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

— Витебской области нужна мощная реанимация! — заявил президент Беларуси.

Глава государства напомнил о том, что впереди еще два важных совещания. Александр Лукашенко уточнил, что речь идет про совещания по падежу скота, а также по Витебской области.

Ранее МВД раскрыло подробности гибели 400 коров на предприятии под Лиозно.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников за падеж скота в Беларуси: «Уж я вам головы поснимаю точно!».

Кроме того, Лукашенко отреагировал на избиение собаки в Гродненской области.