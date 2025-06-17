Эксперт раскрыл, что ждет Израиль без военной поддержки США

Политолог Юрий Светлов считает, что течение конфликта между Ираном и Израилем может усугубить его «мировоззренческий» характер — противники не претендуют на территории друг друга, но в ходе противостояния решается, «имеет ли право Израиль на существование на Ближнем Востоке», а также имеет ли право Иран как суверенная страна создавать ядерные боеголовки.