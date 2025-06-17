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Эксперт раскрыл, что ждет Израиль без военной поддержки США

Армия Израиля в вооруженном противостоянии с Ираном не сможет победить без помощи США. Если американцы откажут в поддержке, то ЦАХАЛ грозит поражение. Об этом заявил в беседе с «Инфо 24» политолог Юрий Светлов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Политолог Юрий Светлов считает, что течение конфликта между Ираном и Израилем может усугубить его «мировоззренческий» характер — противники не претендуют на территории друг друга, но в ходе противостояния решается, «имеет ли право Израиль на существование на Ближнем Востоке», а также имеет ли право Иран как суверенная страна создавать ядерные боеголовки.

«Победа в глазах Ирана — это полное уничтожение Израиля. В свою очередь Израиль хочет нанести Ирану максимальный ущерб, а также добиться смены политического режима в Исламской Республике», — приводит слова Светлова «Инфо 24».

По мнению эксперта, превосходство Израиля в конфликте с Ираном основано на поддержке американцев. Военная помощь со стороны Пентагона при этом не может быть бесконечной. Политолог уверен, что в случае прекращения поставок оружия, техники, данных израильская армия может не устоять перед противником.

Светлов подчеркивает, что самостоятельно Израиль не в состоянии участвовать в длительном вооруженном конфликте — на ход боевых действий влияет присутствие американцев и их содействие ЦАХАЛ. По мнению политолога, в настоящее время сложно предположить, как долго Вашингтон намерен поддерживать Тель-Авив, если Тегеран планирует вести боевые действия годами.

«Сейчас трудно предсказать, как будет развиваться дальнейшая ситуация, но можно с уверенностью заявить, что Израиль без поддержки США обречен на разгромное поражение», — резюмировал Светлов.

Иран и Израиль продолжают атаковать территории друг друга. Представитель ЦАХАЛ заявил, что 17 июня в результате бомбардировки Тегерана был убит новый глава Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани.

В Иране сообщили, что над городом Кашан был уничтожен израильский дрон, целью которого был ядерный объект в Натанзе.

Дональд Трамп активизировал деятельность по урегулированию ирано-израильского конфликта. Он предложил спецпосланнику Стивену Уиткоффу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу провести переговоры с иранской делегацией на тему ядерной сделки.