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Глеб Никитин пожелал удачи в работе новому главному тренеру «Пари НН»

Глава региона встретился с недавно назначенным Алексеем Шпилевским.

Источник: соцсети

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с новым главным тренером «Пари НН» Алексеем Шпилевским. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

Глеб Никитин отметил, что молодой возраст нового тренера не мешает ему иметь большой опыт в этой профессии. Алексею Шпилевскому всего 37 лет, но под его руководством к победам пришли казахстанский «Кайрат» и кипрский «Арис». В 2006 году он стал самым молодым обладателем тренерской лицензии категории «А» в Германии.

— Смысл подхода Алексея в том, что он предоставляет игрокам свободу действий, доверяя их интуиции, и, что очень важно, проповедует интенсивный, скоростной футбол. Удачи, Алексей! — написал губернатор.

Контракт с Алексеем Шпилевским заключен на три года. Вместе с ним команда будет готовиться к новому сезону в Российской премьер-лиге, где «Пари НН» удалось сохранить место.