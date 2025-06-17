Глеб Никитин пожелал удачи в работе новому главному тренеру «Пари НН»

Глеб Никитин отметил, что молодой возраст нового тренера не мешает ему иметь большой опыт в этой профессии. Алексею Шпилевскому всего 37 лет, но под его руководством к победам пришли казахстанский «Кайрат» и кипрский «Арис». В 2006 году он стал самым молодым обладателем тренерской лицензии категории «А» в Германии.