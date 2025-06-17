Глеб Никитин пожелал удачи в работе новому главному тренеру «Пари НН»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с новым главным тренером «Пари НН» Алексеем Шпилевским. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.
Глеб Никитин отметил, что молодой возраст нового тренера не мешает ему иметь большой опыт в этой профессии. Алексею Шпилевскому всего 37 лет, но под его руководством к победам пришли казахстанский «Кайрат» и кипрский «Арис». В 2006 году он стал самым молодым обладателем тренерской лицензии категории «А» в Германии.
— Смысл подхода Алексея в том, что он предоставляет игрокам свободу действий, доверяя их интуиции, и, что очень важно, проповедует интенсивный, скоростной футбол. Удачи, Алексей! — написал губернатор.
Контракт с Алексеем Шпилевским заключен на три года. Вместе с ним команда будет готовиться к новому сезону в Российской премьер-лиге, где «Пари НН» удалось сохранить место.