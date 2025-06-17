В Анкару прибыл новый посол Узбекистана — что о нем известно

В этот же день он вручил копии верительных грамот начальнику Главного департамента протокола МИД Турции, послу Ахмету Джемилю Мираоглу.
В ходе переговоров во внешнеполитическом ведомстве Турции обсудили перспективы дальнейшего углубления узбекско-турецких двусторонних отношений всестороннего стратегического партнерства, многостороннего взаимодействия в рамках международных организаций, включая участие узбекской делегации в 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС
Речь шла об организации взаимных визитов и совместных мероприятий на различных уровнях, включая политконсультации между министерствами иностранных дел двух стран.
Стороны обменялись мнениями по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества, активизации связей между деловыми кругами, расширения взаимодействия в культурно-гуманитарной и туристической сфере.
Ахмет Джемиль пожелал назначенному послу Узбекистана в Турции успехов в дипломатической деятельности и выразил готовность оказывать самое тесное содействие в установлении прямых контактов с Советом по внешнеэкономическим связям (DEIK) в Стамбуле.
Илхом Хайдаров сменил на этом посту Алишера Агзамходжаева, избранного председателем Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, работавшего в 2017—2025 годах послом Узбекистана в Турции и с 2018 года — по совместительству в Болгарии.
Илхому Хайдарову 56 лет. С июля 2024 года он занимал пост замминистра иностранных дел Узбекистана.
Он окончил Ташкентский государственный университет (ныне — Национальный университет Узбекистана), Российскую академию внешней торговли, Международную хлопковую школу в Мемфисе (США). Работал в системе министерства внешних экономических связей Узбекистана (ныне — министерство инвестиций, промышленности и торговли), торгово-экономическим советником, послом в Украине.
С 2009 года Хайдаров в течение 15 лет возглавлял Государственную акционерную компанию «Узбекенгилсаноат» (ныне — Ассоциация текстильной и швейной промышленности). Одновременно в 2021—2024 годы его избрали председателем Конфедерации работодателей Узбекистана.
Владеет английским и французским языками.