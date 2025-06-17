В Анкару прибыл новый посол Узбекистана — что о нем известно

Илхом Хайдаров сменил на этом посту Алишера Агзамходжаева, избранного председателем Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, работавшего в 2017—2025 годах послом Узбекистана в Турции и с 2018 года — по совместительству в Болгарии.