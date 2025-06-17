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В Анкару прибыл новый посол Узбекистана — что о нем известно

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Анкару накануне прибыл новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Турции Илхом Хайдаров, сообщает ИА «Дунё».

Источник: ИА "Дунё"

В этот же день он вручил копии верительных грамот начальнику Главного департамента протокола МИД Турции, послу Ахмету Джемилю Мираоглу.

В ходе переговоров во внешнеполитическом ведомстве Турции обсудили перспективы дальнейшего углубления узбекско-турецких двусторонних отношений всестороннего стратегического партнерства, многостороннего взаимодействия в рамках международных организаций, включая участие узбекской делегации в 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС 21—22 июня в Стамбуле.

Речь шла об организации взаимных визитов и совместных мероприятий на различных уровнях, включая политконсультации между министерствами иностранных дел двух стран.

Стороны обменялись мнениями по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества, активизации связей между деловыми кругами, расширения взаимодействия в культурно-гуманитарной и туристической сфере.

Ахмет Джемиль пожелал назначенному послу Узбекистана в Турции успехов в дипломатической деятельности и выразил готовность оказывать самое тесное содействие в установлении прямых контактов с Советом по внешнеэкономическим связям (DEIK) в Стамбуле.

Илхом Хайдаров сменил на этом посту Алишера Агзамходжаева, избранного председателем Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, работавшего в 2017—2025 годах послом Узбекистана в Турции и с 2018 года — по совместительству в Болгарии.

Илхому Хайдарову 56 лет. С июля 2024 года он занимал пост замминистра иностранных дел Узбекистана.

Он окончил Ташкентский государственный университет (ныне — Национальный университет Узбекистана), Российскую академию внешней торговли, Международную хлопковую школу в Мемфисе (США). Работал в системе министерства внешних экономических связей Узбекистана (ныне — министерство инвестиций, промышленности и торговли), торгово-экономическим советником, послом в Украине.

С 2009 года Хайдаров в течение 15 лет возглавлял Государственную акционерную компанию «Узбекенгилсаноат» (ныне — Ассоциация текстильной и швейной промышленности). Одновременно в 2021—2024 годы его избрали председателем Конфедерации работодателей Узбекистана.

Владеет английским и французским языками.