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Молдавский блок «Победа» выступил за восстановление отношений с Россией

КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок «Победа» выступает за восстановление добрососедских, взаимовыгодных и уважительных отношений с Россией, сообщает во вторник пресс-служба политформирования.

Источник: Sputnik

В пресс-службе отметили, что представители блока «Победа» приняли участие в торжественном приеме ко Дню России, организованном посольством Российской Федерации в Кишиневе. В лице российского посла Олега Озерова они еще раз поздравили всех россиян с государственным праздником.

«Для нас это тоже — особый день… Действующая власть в Молдове, к сожалению, сознательно разрушает диалог с Россией, игнорируя интересы и чувства граждан. В этих условиях блок “Победа” выступает за восстановление добрососедских, взаимовыгодных и уважительных отношений между странами. В том числе, на их основе можно построить стабильное и достойное будущее для всей Молдовы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.

В политформировании напоминают, что в России проживает самая многочисленная молдавская диаспора. «Сотни тысяч наших соотечественников нашли там работу, поддержку и второй дом. Поэтому сегодня особенно важно сохранять и укреплять связи между нашими народами», — подчеркивается в сообщении.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.