Пиар и подкуп избирателей Молдовы: ПАС перед выборами вспомнила предложение оппозиции, которое отклоняла четыре года подряд — 300 тысяч школьников получат по 1000 леев

Аттракцион невиданной щедрости продолжается. За месяц до выборов родители почти 300 тысяч школьников получат по 1000 леев от правительства.
Министерство образования, до сих пор лишь закрывавшее школы и университеты, вдруг начало сорить деньгами. На подкуп избирателей и подачки родителям выделят почти 300 млн леев из госбюджета.
Как выяснилось, Майя Санду и ее ПАС несколько лет подряд, с 2021 года, отклоняли предложение парламентской оппозиции выделить по тысяче леев школьникам перед учебным годом.
И вдруг такая щедрость перед выборами в парламент.
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