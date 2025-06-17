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Пиар и подкуп избирателей Молдовы: ПАС перед выборами вспомнила предложение оппозиции, которое отклоняла четыре года подряд — 300 тысяч школьников получат по 1000 леев

Министерство образования, до сих пор лишь закрывавшее школы и университеты, вдруг начало сорить деньгами.

Источник: Комсомольская правда

Аттракцион невиданной щедрости продолжается. За месяц до выборов родители почти 300 тысяч школьников получат по 1000 леев от правительства.

Министерство образования, до сих пор лишь закрывавшее школы и университеты, вдруг начало сорить деньгами. На подкуп избирателей и подачки родителям выделят почти 300 млн леев из госбюджета.

Как выяснилось, Майя Санду и ее ПАС несколько лет подряд, с 2021 года, отклоняли предложение парламентской оппозиции выделить по тысяче леев школьникам перед учебным годом.

И вдруг такая щедрость перед выборами в парламент.

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