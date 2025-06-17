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Премьер Канады сорвал пресс-конференцию Трампа

Премьер-министр Канады Марк Карни сорвал пресс-конференцию президента США Дональда Трампа и не дал американскому лидеру ответить на вопросы журналистов на саммите «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: AP 2024

«Если вы не возражаете, я просто воспользуюсь своим правом председателя G7, поскольку у нас есть еще несколько минут с президентом и его командой, а затем нам действительно нужно начать встречу, чтобы обсудить некоторые из этих важных вопросов», — вмешался канадский политик.

Затем Карни выпроводил журналистов из зала заседаний менее чем через восемь минут после того, как они с Трампом начали переговоры.

Ранее Трамп экстренно покинул саммит «Большой семерки» (G7), который проходит в курортном районе Кананаскис в Канаде. Президент США подчеркнул, что его возвращение не имеет никакого отношения к прекращению огня на Ближнем Востоке, а истинная цель «гораздо серьезнее».