Премьер Канады сорвал пресс-конференцию Трампа

«Если вы не возражаете, я просто воспользуюсь своим правом председателя G7, поскольку у нас есть еще несколько минут с президентом и его командой, а затем нам действительно нужно начать встречу, чтобы обсудить некоторые из этих важных вопросов», — вмешался канадский политик.