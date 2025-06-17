Премьер Канады сорвал пресс-конференцию Трампа

«Если вы не возражаете, я просто воспользуюсь своим правом председателя G7, поскольку у нас есть еще несколько минут с президентом и его командой, а затем нам действительно нужно начать встречу, чтобы обсудить некоторые из этих важных вопросов», — вмешался канадский политик.
Затем Карни выпроводил журналистов из зала заседаний менее чем через восемь минут после того, как они с Трампом начали переговоры.
Ранее Трамп экстренно покинул саммит «Большой семерки» (G7), который проходит в курортном районе Кананаскис в Канаде. Президент США подчеркнул, что его возвращение не имеет никакого отношения к прекращению огня на Ближнем Востоке, а истинная цель «гораздо серьезнее».