Иран нанес удары по управлению израильской разведки «Моссад», заявил КСИР

«ВКС КСИР в ходе ударной операции, несмотря на наличие сверхсовременных систем обороны Израиля, нанесли удар… по центру планирования террористических операций “Моссад” в Тель-Авиве — этот центр в настоящее время горит», — цитирует заявление КСИР иранское агентство Tasnim.
Отмечается, что удары иранских ракет также пришлись по управлению военной разведки Израиля «Аман».
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля-земля».
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.