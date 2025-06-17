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Путин на ПМЭФ встретится с главами мировых информационных агентств

Президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ проведет встречу с главами мировых информагентств.

Источник: Пресс-служба Президента России

Сегодня, 17 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, будет ли встреча с представителями мировых информационных агентств в этом году, ответил: «Да».

В прошлом году в аналогичной встрече в рамках форума приняли участие представители Reuters, DPA, AP, EFE, AFP, Kyodo и других агентств.

ПМЭФ пройдёт в Петербурге с 18 по 21 июня. Президент Путин, как сообщалось ранее, выступит в пятницу, 20 июня.

Администрация Петербурга попросила петербуржцев минимизировать поездки на личных машинах в дни форума. С 17 по 23 июня на ЗСД прогнозируют повышенную нагрузку в связи с движением машин участников и гостей ПМЭФ, в том числе спецтранспорта, возможны кратковременные ограничения, вводимые профильными государственными органами. На некоторых участках ЗСД и других магистралей временно запрещают движение грузовиков.