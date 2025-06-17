Лишение свободы может грозить за незаконное использование беспилотников

Депутат отметил, что соответствующий законопроект внесен Совмином в Палату представителей Национального собрания в апреле текущего года, он разработан в соответствии с положениями указа президента Беларуси госучете и эксплуатации гражданских беспилотников.
Документ в том числе предусматривает особый порядок ввоза на территорию республики, а также хранения и использования беспилотников и авиамоделей.
Как мы видим, в настоящее время эти, казалось бы, безобидные, мирные предметы, как беспилотники, авиамодели, активно применяются на театре военных действий, могут использоваться для совершения актов терроризма и в целях контрабанды.
Он добавил, что беспрепятственный ввоз и оборот беспилотников представляет угрозу нацбезопасности страны.
Депутат уточнил, что законопроектом предусмотрена прежде всего административная ответственность для физлиц за ввоз, хранение, изготовление, эксплуатацию и оборот беспилотников.
Если такие же действия будут совершены (повторно — Sputnik) виновным лицом в течение года после привлечения к административной ответственности, то наступает уже уголовная ответственность… По этой статье максимальное наказание предусмотрено до двух лет лишения свободы.
Эти нововведения, отметил депутат, направлены на обеспечение нацбезопасности страны.