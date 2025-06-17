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Лишение свободы может грозить за незаконное использование беспилотников

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Лишение свободы хотят ввести в Беларуси за незаконный ввоз и использование беспилотников, об этом сообщил журналистам во вторник зампредседателя комиссии по законодательству нижней палаты парламента Андрей Лис.

Источник: Sputnik.by

Депутат отметил, что соответствующий законопроект внесен Совмином в Палату представителей Национального собрания в апреле текущего года, он разработан в соответствии с положениями указа президента Беларуси госучете и эксплуатации гражданских беспилотников.

Документ в том числе предусматривает особый порядок ввоза на территорию республики, а также хранения и использования беспилотников и авиамоделей.

Как мы видим, в настоящее время эти, казалось бы, безобидные, мирные предметы, как беспилотники, авиамодели, активно применяются на театре военных действий, могут использоваться для совершения актов терроризма и в целях контрабанды.

сказал Лис

Он добавил, что беспрепятственный ввоз и оборот беспилотников представляет угрозу нацбезопасности страны.

Депутат уточнил, что законопроектом предусмотрена прежде всего административная ответственность для физлиц за ввоз, хранение, изготовление, эксплуатацию и оборот беспилотников.

Если такие же действия будут совершены (повторно — Sputnik) виновным лицом в течение года после привлечения к административной ответственности, то наступает уже уголовная ответственность… По этой статье максимальное наказание предусмотрено до двух лет лишения свободы.

подчеркнул Лис

Эти нововведения, отметил депутат, направлены на обеспечение нацбезопасности страны.