Axios: США не вступят в войну на стороне Израиля, пока Иран не пересечет «красную линию»

В понедельник Трамп возразил, когда его спросили, могут ли США присоединиться к войне. Но пока Белый дом публично и в частном порядке заявляет, что не собирается вмешиваться в ирано-израильский конфликт, американские военные готовятся к «непредвиденным обстоятельствам». Ударная группа авианосцев «Нимиц» направляется на Ближний Восток. К тому же в воскресенье в данный регион вылетели 28 стратегических самолетов-заправщиков, уточняет Axios.