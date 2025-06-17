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Axios: США не вступят в войну на стороне Израиля, пока Иран не пересечет «красную линию»

Вашингтон в воскресенье уведомил ряд ближневосточных союзников, что не планирует «активно участвовать» в войне между Израилем и Ираном, если Иран не атакует американцев. Об этом пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Хотя США помогают Израилю перехватывать иранские ракеты, они якобы ясно дали понять, что, если Иран атакует американские объекты или персонал, это будет означать переход «красной линии», говорится в статье.

Аналогичное сообщение США направили тем же ближневосточным странам примерно за час до того, как Израиль начал войну против Ирана в прошлый четверг. В обоих случаях Вашингтон, видимо, ожидал, что страны передадут это послание Ирану, чтобы Тегеран не думал о каких-либо ответных мерах в отношении сил или интересов США в этом регионе, предполагает Axios.

Тегеран обвинил США в соучастии в военных действиях Израиля и несколько недель угрожал нанести удар по американским базам в регионе в ответ на любое израильское нападение, однако до сих пор воздерживался от реализации своих угроз.

Иранцы пока очень осторожны и не предпринимают ничего, что могло бы подтолкнуть США к вмешательству.

арабский дипломат

В понедельник Трамп возразил, когда его спросили, могут ли США присоединиться к войне. Но пока Белый дом публично и в частном порядке заявляет, что не собирается вмешиваться в ирано-израильский конфликт, американские военные готовятся к «непредвиденным обстоятельствам». Ударная группа авианосцев «Нимиц» направляется на Ближний Восток. К тому же в воскресенье в данный регион вылетели 28 стратегических самолетов-заправщиков, уточняет Axios.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в понедельник признался, что он почти ежедневно общается с Трампом и призывает Вашингтон вступить в войну против Ирана и сообща «выступить против зла». Он заверил, что Израиль будет приветствовать «любой вклад США».