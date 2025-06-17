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Радий Хабиров рассказал о компаниях, получивших на импортозамещение 118 млн рублей

В Башкортостане четыре компании привлекли 118 млн рублей от Минпромторга России на импортозамещение. Об этом рассказал в соцсетях Радий Хабиров.

Источник: t.me/radiyhabirov

Речь идет о предприятиях «ЕСМ» и «Асгард», входящие в станкостроительный промышленный кластер, а также «ЮралМинералс» и «Эластпром», входящие в нефтехимический кластер.

— Это хорошие инвестиции в развитие производств, — написал глава Башкортостана. — Тем более что импортозамещение мы понимаем не только как необходимость заполнить свободные ниши, но, прежде всего, как уникальную возможность для развития собственных технологий и движения вперед.

Также Радий Фаритович подчеркнул, что входящие в кластеры компании могут претендовать на дополнительную поддержку: снижение страховых взносов, субсидии, льготное кредитование. Он добавил, что в Башкирии действуют 25 из 100 промышленных кластеров, а на их территории работают 307 различных предприятий.