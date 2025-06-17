Трамп назвал главное условие заключения ядерной сделки с Ираном

Трамп представил свою позицию журналистам, когда собирался покидать встречу «Большой семерки», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CBS News. Политик объяснил, что намерен добиться «реального завершения» проблем с Ираном, но для улаживания вопроса Тегеран должен «полностью отказаться» от программы по созданию ядерных боеголовок для оружия массового поражения.
Трамп заявил, что Израиль пока не намерен сокращать количество и мощность атак на Иран. Политик заверил, что эта информация подтвердится в течение следующих двух суток. «Пока никто не сбавил обороты», — подчеркнул президент.
Комментируя перспективы возобновления переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном, Трамп не стал исключать такую возможность, но отметил, что решение об этом он будет принимать в зависимости от ситуации.
Позже стало известно, что Дональд Трамп предложил членам своей команды — спецпосланнику Стивену Уиткоффу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу — организовать и провести в ближайшие несколько дней встречу с иранской делегацией.
Переговоры между Ираном и США по поводу заключения ядерной сделки должны были состояться 15 июня в Омане. Однако встреча представителей Тегерана и Вашингтона была отменена, так как 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, где ответили операцией «Правдивое обещание 3». Противостояние между двумя странами только нарастает.
17 июня Тегеран заявил, что начал использовать против противника новое вооружение. Для ударов по израильской территории иранцы применяют БПЛА. Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что атаковал ракетами управление израильской разведки «Моссад». Израиль заявил, что уничтожил начальника генштаба иранских Вооруженных Сил Али Шадмани.