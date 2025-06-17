Трамп назвал главное условие заключения ядерной сделки с Ираном

Переговоры между Ираном и США по поводу заключения ядерной сделки должны были состояться 15 июня в Омане. Однако встреча представителей Тегерана и Вашингтона была отменена, так как 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, где ответили операцией «Правдивое обещание 3». Противостояние между двумя странами только нарастает.