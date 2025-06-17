Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что обсудили лидеры Узбекистана и Китая в Астане

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели переговоры в Астане, сообщает пресс-служба главы РУз.

Источник: Sputnik.uz

В фокусе внимания находились актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

Речь шла о беспрецедентно высоком уровне узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства в последние годы.

Стороны отметили:

последовательное выполнение договоренностей, достигнутых в ходе госвизита президента Узбекистана в Китай в январе 2024-го;

активизацию контактов и обменов на всех уровнях;

  • запуск Стратегического диалога министров иностранных дел;
  • результативное проведение в начале июня этого года второго Форума регионов в Самарканде;
  • динамичное развитие торгово-экономического и финансово-инвестиционного взаимодействия. В 2024 году товарооборот достиг $14 млрд. Портфель инвестпроектов превышает $60 млрд;
  • успешную работу в регионах Узбекистана совместных технопарков и специальных индустриальных зон;
  • расширение производства электромобилей «BYD»;
  • проработку перспективных проектов в «зеленой» энергетике, нефтегазовом секторе, химии, фармацевтике, металлургии, добывающей, текстильной, пищевой и строительной отраслях, а также в сфере логистики, «умного» сельского хозяйства, искусственного интеллекта и цифровизации;
  • взаимовыгодное сотрудничество с ведущими финансовыми институтами КНР.

Отдельное внимание в ходе переговоров уделили дальнейшему углублению сотрудничества в борьбе с бедностью.

Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин также отметили важность ускорения строительства стратегической железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, подчеркнули заинтересованность в развитии обменов в области образования, науки, туризма и культуры, подготовки кадров и изучения китайского языка.

В следующем году планируют проведение перекрестных Недель культуры и искусства в обеих странах.

Также состоялся обмен мнениями по международной повестке. Отмечена важность продолжения координации и взаимной поддержки в рамках ООН, ШОС, формата «Центральная Азия — Китай» и других многосторонних площадок.

говорится в сообщении

Кроме того, в присутствии лидеров Узбекистана и Китая объявили о подписании Протокола о завершении двусторонних переговоров по вопросам вступления Узбекистана в ВТО.

Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева находится с рабочим визитом в этой стране для участия в очередном саммите в формате «Центральная Азия — Китай».