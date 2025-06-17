Что обсудили лидеры Узбекистана и Китая в Астане

В фокусе внимания находились актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.
Речь шла о беспрецедентно высоком уровне узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства в последние годы.
Стороны отметили:
последовательное выполнение договоренностей, достигнутых в ходе госвизита президента Узбекистана в Китай в январе 2024-го;
активизацию контактов и обменов на всех уровнях;
- запуск Стратегического диалога министров иностранных дел;
- результативное проведение в начале июня этого года второго Форума регионов в Самарканде;
- динамичное развитие торгово-экономического и финансово-инвестиционного взаимодействия. В 2024 году товарооборот достиг $14 млрд. Портфель инвестпроектов превышает $60 млрд;
- успешную работу в регионах Узбекистана совместных технопарков и специальных индустриальных зон;
- расширение производства электромобилей «BYD»;
- проработку перспективных проектов в «зеленой» энергетике, нефтегазовом секторе, химии, фармацевтике, металлургии, добывающей, текстильной, пищевой и строительной отраслях, а также в сфере логистики, «умного» сельского хозяйства, искусственного интеллекта и цифровизации;
- взаимовыгодное сотрудничество с ведущими финансовыми институтами КНР.
Отдельное внимание в ходе переговоров уделили дальнейшему углублению сотрудничества в борьбе с бедностью.
Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин также отметили важность ускорения строительства стратегической железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, подчеркнули заинтересованность в развитии обменов в области образования, науки, туризма и культуры, подготовки кадров и изучения китайского языка.
В следующем году планируют проведение перекрестных Недель культуры и искусства в обеих странах.
Также состоялся обмен мнениями по международной повестке. Отмечена важность продолжения координации и взаимной поддержки в рамках ООН, ШОС, формата «Центральная Азия — Китай» и других многосторонних площадок.
Кроме того, в присутствии лидеров Узбекистана и Китая объявили о подписании Протокола о завершении двусторонних переговоров по вопросам вступления Узбекистана в ВТО.
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева находится с рабочим визитом в этой стране для участия в очередном саммите в формате «Центральная Азия — Китай».