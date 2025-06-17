«Неожиданный оборот». Поступок Трампа на саммите G7 шокировал Запад

Саммит «Большой семерки» проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп уже покинул саммит досрочно.