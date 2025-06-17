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«Неожиданный оборот». Поступок Трампа на саммите G7 шокировал Запад

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) назвало отъезд американского лидера Дональда Трампа с саммита G7 в Канаде неожиданностью.

Источник: Reuters

«Ход саммита принял неожиданный оборот. Трамп отбыл в Вашингтон после ужина, сославшись на деликатную ситуацию на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

Отмечается, что из-за частой смены позиции главы Белого Дома по антироссийским санкциям и по ирано-израильскому конфликту все сложнее сказать, в чем вообще согласны между собой страны G7.

Саммит «Большой семерки» проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп уже покинул саммит досрочно.

Во вторник издание Reuters сообщило, что лидеры G7 в совместном заявлении выразили поддержку безопасности Израиля на фоне обострения конфликта с Ираном, указав на важность деэскалации в регионе.