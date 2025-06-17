Си Цзиньпин: Китай рассчитывает вместе с Казахстаном вносить вклад в развитие в регионе и во всем мире

Китай рассчитывает вместе с Казахстаном вносить больший вклад в мир и развитие в регионе и во всем мире за счет стабильности и позитивной энергии двусторонних отношений. Об этом в понедельник в Астане заявил председатель КНР Си Цзиньпин, как сообщает информационная служба мобильного приложения «Россия — Китай: главное».