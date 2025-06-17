Си Цзиньпин: Китай рассчитывает вместе с Казахстаном вносить вклад в развитие в регионе и во всем мире

Китай рассчитывает вместе с Казахстаном вносить больший вклад в мир и развитие в регионе и во всем мире за счет стабильности и позитивной энергии двусторонних отношений. Об этом в понедельник в Астане заявил председатель КНР Си Цзиньпин, как сообщает информационная служба мобильного приложения «Россия — Китай: главное».
Си Цзиньпин сделал соответствующее заявление во время переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перед началом 2-го саммита «Китай — Центральная Азия».
Китайский лидер отметил, что китайско-казахстанские отношения выдержали испытание изменениями международной ситуации и всегда сохраняют высокий уровень развития. Это объясняется географической близостью и давней дружбой между народами двух стран, а также является закономерным выбором в стремлении обоих государств к совместному развитию, констатировал председатель КНР.
По словам Си Цзиньпина, в последние годы благодаря совместному планированию лидеров двух стран китайско-казахстанское сообщество единой судьбы стало более ценным по качеству и более богатым по содержанию. Постоянно появляются ощутимые и приносящие пользу людям результаты, что значительно повышает чувство удовлетворенности у народов обеих стран.
Китай всегда рассматривает и развивает свои отношения с Казахстаном со стратегической высоты и в долгосрочной перспективе и готов неуклонно укреплять дружбу между двумя государствами, указал Си Цзиньпин.
И Китай, и Казахстан находятся на ключевых этапах своего развития и подъема, подчеркнул он, добавив, что две страны должны совместными усилиями продвигать всестороннее сотрудничество.
Во-первых, как отметил председатель КНР, стратегическое взаимодоверие высокого уровня должно направлять развитие двусторонних отношений. Обе страны должны и впредь оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы и ключевые озабоченности, содействовать сопряжению стратегий развития, быть надежным тылом друг для друга в нестабильной международной обстановке и оказывать взаимную помощь на пути развития и подъема обеих стран.
Во-вторых, по словам Си Цзиньпина, высококачественное сотрудничество в рамках «Пояса и пути» должно использоваться для качественного улучшения двусторонней кооперации. Необходимо приложить усилия для укрепления сильных сторон традиционного сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции и энергетика, продвигать трансграничные железнодорожные проекты и модернизацию инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов, повышать уровень взаимосвязанности, расширять кооперацию в области высоких технологий, содействовать зеленому и устойчивому развитию.
В-третьих, продолжил председатель КНР, необходимо осуществлять всестороннее сотрудничество в области безопасности для сохранения мира и стабильности в обеих странах, расширять обмены в сферах правоохранительной деятельности и обороны, совместно бороться с «тремя силами зла» /терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом/, углублять кооперацию в области управления чрезвычайными ситуациями, предотвращения стихийных бедствий и минимизации их последствий.
В-четвертых, как указал Си Цзиньпин, необходимо проводить разнообразные культурно-гуманитарные обмены, чтобы укрепить фундамент китайско-казахстанской дружбы. Он призвал надлежащим образом организовать Год туризма Китая в Казахстане, поощрять более активные молодежные, медийные и межрегиональные обмены, а также обмены между аналитическими центрами.
Си Цзиньпин подчеркнул, что в условиях хаотичных изменений международной обстановки Китай и Казахстан должны твердо защищать международную систему, ядром которой выступает ООН, и международный порядок, основанный на международном праве, воплощать на практике подлинный мультилатерализм и защищать общие интересы развивающихся стран.
Китай высоко оценивает большую подготовительную работу, проделанную Казахстаном в преддверии 2-го саммита «Китай — Центральная Азия», и верит, что нынешний саммит впишет новую главу в историю сотрудничества между Китаем и Центральной Азией, указал председатель КНР.
Кроме того, Китай, будучи действующим председателем Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, готов совместно со всеми странами-членами ШОС воспользоваться предстоящим саммитом организации в Тяньцзине в этом году, чтобы укрепить ШОС и продемонстрировать ее новое развитие, новые прорывы и новый облик, добавил Си Цзиньпин.
К. Ж. Токаев со своей стороны заявил, что Китай — дружественный сосед, близкий друг и надежный партнер Казахстана.
По его словам, казахстанско-китайские отношения вечного всеобъемлющего стратегического партнерства вступают в новую золотую эпоху, способствуя устойчивому социально-экономическому развитию обеих стран, принося пользу их народам и задавая образец межгосударственных связей.
Указав, что Казахстан и Китай обладают мощной политической волей к укреплению сотрудничества, К. Ж. Токаев отметил, что две страны неизменно поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих их коренные интересы, таких как суверенитет и безопасность, независимо от изменений международной обстановки.
Президент Казахстана констатировал, что под мудрым руководством председателя Си Цзиньпина достигнуты грандиозные успехи в деле построения социализма с китайской спецификой в новую эпоху.
Казахстан искренне рад этим достижениям и твердо верит, что Китай продолжит добиваться еще больших успехов в развитии, подчеркнул К. Ж. Токаев, добавив, что Казахстан готов углублять стратегическое взаимодоверие и всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Китаем, выводя двусторонние отношения на новый уровень.
Стороны, продолжил он, должны совместно продвигать высококачественное сотрудничество в рамках «Пояса и пути», расширять кооперацию в таких областях, как торговля, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, энергетика и транспорт, а также укреплять культурно-гуманитарные обмены в таких сферах, как культура, образование, спорт и туризм.
Казахстанская сторона высоко ценит и активно поддерживает ответственность и усилия Китая по обеспечению международной честности и справедливости и готова дальше тесно сотрудничать с КНР и поддерживать друг друга в рамках многосторонних структур, таких как ООН, ШОС, БРИКС, механизм «Китай — Центральная Азия», Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, чтобы продвигать развитие международного порядка в более справедливом и разумном направлении, указал К. Ж. Токаев.
По окончании переговоров лидеры двух стран присутствовали при обмене более чем 10 документами о двустороннем сотрудничестве, охватывающем такие сферы, как торговля, инвестиции, наука и технологии, таможня, туризм и СМИ.