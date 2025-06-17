Песков заявил о нежелании Израиля принимать посреднические услуги

«Вы знаете, что российская сторона сказала, что при необходимости Россия будет готова такие посреднические услуги оказать. В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования», — сказал он.