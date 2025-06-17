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Песков рассказал о подготовке Путина к ПМЭФ

Песков: Путин продолжит готовиться к ПМЭФ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник продолжит готовиться к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В остальном продолжается подготовка к Санкт-Петербургу. Собственно, потом оставшуюся часть недели будем работать в северной столице. Событий там будет много. Как всегда, повестка дня будет очень напряженная», — сказал Песков журналистам.

Петербургский международный экономический форум пройдет 18—21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.