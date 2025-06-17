Песков рассказал о подготовке Путина к ПМЭФ

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник продолжит готовиться к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В остальном продолжается подготовка к Санкт-Петербургу. Собственно, потом оставшуюся часть недели будем работать в северной столице. Событий там будет много. Как всегда, повестка дня будет очень напряженная», — сказал Песков журналистам.
Петербургский международный экономический форум пройдет