Лукашенко предложил поставить памятник корове

«Я говорил, что корове не только надо памятник за годы Великой Отечественной войны поставить. Корова и сегодня кормит народ. Основная продукция, которую мы получаем, — это корова. Это не только молоко, но и мясо. Корова, если хотим быть здоровыми, должна дышать нормально и питаться. Корова должна стоять во дворце», — приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».