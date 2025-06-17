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Лукашенко предложил поставить памятник корове

МИНСК, 17 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сохранности крупного рогатого скота предложил поставить памятник корове, а животным обеспечить хорошие условия содержания.

Источник: © РИА Новости

«Я говорил, что корове не только надо памятник за годы Великой Отечественной войны поставить. Корова и сегодня кормит народ. Основная продукция, которую мы получаем, — это корова. Это не только молоко, но и мясо. Корова, если хотим быть здоровыми, должна дышать нормально и питаться. Корова должна стоять во дворце», — приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».

По его словам, нужно современное содержание скота.

«Это хорошие деньги. Экспорт. И сегодня молоко прибыльно», — добавил он.

Еще одной темой совещания стала заготовка кормов.

«Надо, чтобы технологически правильно осуществлялись заготовки. Надо комитету госконтроля проехать по стране и посмотреть», — сказал глава государства.

Ранее Лукашенко после докладов комитета госконтроля поднял вопрос о падеже скота, который, по его словам, достиг исторического максимума и разрушает животноводческую отрасль. Он подчеркнул, что подобное недопустимо и за такое должны быть наказаны виновные.