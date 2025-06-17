Политолог назвал вероятный сценарий развития конфликта Израиля и Ирана

По мнению Перенджиева конфликт будет постепенно затухать ввиду большого расстояния между противоборствующими государствами, которое обуславливает военно-техническую сторону противостояния — ракетные атаки и удары БПЛА. Расстояние практически исключает артиллерийские удары, а запасы ракет у сторон не бесконечны, указывает политолог в разговоре с «Лентой.ру».
Затухание противостояния может произойти не раньше начала июля. Это самый оптимистичный вариант. Есть более негативный сценарий — если страны Запада начнут активно помогать Израилю, конфликт может затянуться.
16 июня посол Израиля в России Симона Гальперин заявила на брифинге, что Израиль не ограничивает временными рамками сроки проведения военной операции против Ирана. «Сколько надо будет, столько будем работать», — подчеркнула дипломат на брифинге, указывало RTVI.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что операция против Ирана под кодовым названим «Ам Ке-Лави» (в англоязычных ресурсах ЦАХАЛ используется название «Восстающий лев») продлится «столько, сколько потребуется». Цель военной операции — «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана», сообщал РБК со ссылкой на заявление Нетаньяху для израильской прессы.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) проводит операцию против Израиля «Правдивое обещание 3», она также продлится «столько, сколько потребуется», сообщал Tehran Times.