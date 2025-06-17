Политолог назвал вероятный сценарий развития конфликта Израиля и Ирана

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что операция против Ирана под кодовым названим «Ам Ке-Лави» (в англоязычных ресурсах ЦАХАЛ используется название «Восстающий лев») продлится «столько, сколько потребуется». Цель военной операции — «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана», сообщал РБК со ссылкой на заявление Нетаньяху для израильской прессы.