Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 17 июня: главное

Очень хорошо известна наша позиция, которая заключается в том, что сейчас для нас «семерка» потеряла свое прикладное значение, учитывая сокращающуюся долю стран в «семерке» в мировой экономике, учитывая все те тенденции, которые наблюдаются в странах «семерки». И, конечно, на фоне, например, таких форматов, как «двадцатка», «семерка» выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно.