Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 17 июня: главное

Песков заявил, что в ближайшие дни наступит черед выхода на понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению.
Понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет.
Пока понимания о следующем раунде переговоров нет, хотя вы знаете, что проделана значительная работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле.
G7 потеряла свое прикладное значение, выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно.
Очень хорошо известна наша позиция, которая заключается в том, что сейчас для нас «семерка» потеряла свое прикладное значение, учитывая сокращающуюся долю стран в «семерке» в мировой экономике, учитывая все те тенденции, которые наблюдаются в странах «семерки». И, конечно, на фоне, например, таких форматов, как «двадцатка», «семерка» выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно.
Россия сейчас видит нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования конфликта с Ираном и обращаться за посредничеством в этом.
Посольство в Тегеране проводит большую координирующую работу в вопросе эвакуации россиян из Ирана.
Для всех россиян в Иране, которые хотят покинуть страну, обеспечивается возможность эвакуации.
Россия признательна Азербайджану за то, что страна создает благоприятные условия для эвакуации россиян из Ирана.
Выход в основном и доставка [россиян] осуществляется к КПП на границе с Азербайджаном. Азербайджанские наши друзья также предоставляют благоприятные условия, за что мы им очень признательны.
Путин во вторник примет с докладом главу «Ростеха» Чемезова, он расскажет об итогах работы госкорпорации за 2024.