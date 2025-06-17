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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 17 июня: главное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Источник: Reuters

Песков заявил, что в ближайшие дни наступит черед выхода на понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению.

Понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет.

Пока понимания о следующем раунде переговоров нет, хотя вы знаете, что проделана значительная работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «ТАСС»)

G7 потеряла свое прикладное значение, выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно.

Очень хорошо известна наша позиция, которая заключается в том, что сейчас для нас «семерка» потеряла свое прикладное значение, учитывая сокращающуюся долю стран в «семерке» в мировой экономике, учитывая все те тенденции, которые наблюдаются в странах «семерки». И, конечно, на фоне, например, таких форматов, как «двадцатка», «семерка» выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА»)

Россия сейчас видит нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования конфликта с Ираном и обращаться за посредничеством в этом.

Посольство в Тегеране проводит большую координирующую работу в вопросе эвакуации россиян из Ирана.

Для всех россиян в Иране, которые хотят покинуть страну, обеспечивается возможность эвакуации.

Россия признательна Азербайджану за то, что страна создает благоприятные условия для эвакуации россиян из Ирана.

Выход в основном и доставка [россиян] осуществляется к КПП на границе с Азербайджаном. Азербайджанские наши друзья также предоставляют благоприятные условия, за что мы им очень признательны.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «ТАСС»)

Путин во вторник примет с докладом главу «Ростеха» Чемезова, он расскажет об итогах работы госкорпорации за 2024.