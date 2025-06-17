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Песков назвал повестку Путина на ПМЭФ очень напряженной

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Повестка Путина на ПМЭФ, который пройдет с 18 по 21 июня, будет очень напряженной. Об этом журналистам на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Он рассказал, что подготовка к ПМЭФ продолжается, и оставшуюся неделю президент будет работать в Северной столице. «Событий будет много, повестка дня будет очень напряженная», — анонсировал Песков.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме будет работать тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.