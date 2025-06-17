Песков назвал повестку Путина на ПМЭФ очень напряженной

Он рассказал, что подготовка к ПМЭФ продолжается, и оставшуюся неделю президент будет работать в Северной столице. «Событий будет много, повестка дня будет очень напряженная», — анонсировал Песков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме будет работать тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».
В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.