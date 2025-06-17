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КНДР направит 5 тыс. строителей на восстановление Курской области

ПХЕНЬЯН, 17 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение направить 1 тыс. саперов и 5 тыс. военных строителей для восстановления Курской области. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу по итогам визита в КНДР. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.

Источник: Reuters

«Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных оккупантами инфраструктурных объектов», — сказал он.

По словам Шойгу, Москва и Пхеньян также планируют создать мемориалы в память о корейских воинах, павших в ходе освобождения Курской области. «Главами наших государств принято решение об увековечивании подвига солдат Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях. В конкретном плане речь идет об открытии в России и КНДР мемориалов в память о корейских воинах, павших в боях за освобождение территории России. В этой связи в рамках визита обсуждалось создание в Пхеньяне при участии российской стороны соответствующего мемориального комплекса с музеем», — добавил он.

Высокий темп сотрудничества

17 июня Шойгу в третий раз за последние почти три месяца находится с визитом в Пхеньяне. Он связал такую интенсивность визитов с высокими темпами реализации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном. «В первую очередь она (интенсификация визитов в КНДР — прим. ТАСС) связана с интенсивностью реализации этого соглашения, которое было подписано фактически год назад», — подчеркнул он.

«Тот темп, который взят при реализации соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он, конечно, требует постоянного внимания и постоянной корректировки и принятия решений на всех уровнях», — отметил Шойгу.

Кроме того, Шойгу рассказал, что до конца года предстоит торжественно отметить 80-летие Освобождения Кореи от японского милитаризма, а также 80-летие со дня основания Трудовой партии Кореи. «К этим датам будут приурочены соответствующие визиты на высоком уровне. Все перечисленные вопросы находятся в зоне нашего самого пристального внимания. Однако в ходе текущей поездки основной акцент был сделан на обсуждении вопросов безопасности», — констатировал он.