КНДР направит 5 тыс. строителей на восстановление Курской области

По словам Шойгу, Москва и Пхеньян также планируют создать мемориалы в память о корейских воинах, павших в ходе освобождения Курской области. «Главами наших государств принято решение об увековечивании подвига солдат Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях. В конкретном плане речь идет об открытии в России и КНДР мемориалов в память о корейских воинах, павших в боях за освобождение территории России. В этой связи в рамках визита обсуждалось создание в Пхеньяне при участии российской стороны соответствующего мемориального комплекса с музеем», — добавил он.