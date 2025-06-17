Reuters узнал о приостановке работы группы для давления США на Россию

Собеседник Reuters отметил, что группа не была связана с законопроектом о санкциях против России, который сейчас рассматривает американский сенат. В числе инициатив, которые прорабатывала группа, был вопрос о том, как США могли бы оказать давление на бывшие советские республики, а также другие страны Восточной Европы и Азии, чтобы ограничить поток товаров и энергоносителей в Россию и из нее.