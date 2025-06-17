В Приднестровье назвали критической ситуацию в экономике

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Энергетический кризис и геополитическая ситуация по периметру Приднестровского региона привели к длительному простою ряда промышленных предприятий. Это, в свою очередь, вызвало сокращение объемов производства за первые пять месяцев этого года на 43% или три миллиарда рублей в местной валюте.