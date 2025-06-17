В Приднестровье назвали критической ситуацию в экономике

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года производство в области электроэнергетики упало на 51,5%, черной металлургии — на 66%, химической промышленности — на 68%.
Одна из немногих отраслей, которая держится, это пищевая промышленность, отмечает пресс-служба лидера Приднестровья.
При этом значительно, почти на треть упали показатели внешнеэкономической деятельности. У местной казны практически нет источников дохода, из-за чего исполнение социальных обязательств становится все проблематичнее.
По словам лидера Приднестровья Вадима Красносельского, классических решений, которые ранее позволяли удерживать экономику на плаву, недостаточно, резервы исчерпаны.
Напомним, Верховный совет Приднестровья на заседании 11 июня снова ввел в регионе ЧП в связи с продолжающимися сложностями в экономике и энергетике. Режим продлится 30 суток, начиная с 11 июня.