СМИ: что ждет Иран — «последнее спасительное» предложение или «полная капитуляция»

Макрон, согласно NDTV, не считает, что ситуация на Ближнем Востоке в ближайшее время улучшится, но предположил, что «все может измениться, поскольку США заверили, что они добьются прекращения огня, и поскольку они могут оказать давление на Израиль».Трамп, со своей стороны, во вторник заявил, что США не обращались к Ирану с предложением провести переговоры о мире. В соцсети Truth Social американский президент написал: «Если Тегеран хочет поговорить, они знают, как меня найти».