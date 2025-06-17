СМИ: что ждет Иран — «последнее спасительное» предложение или «полная капитуляция»

Один из чиновников утверждает, что это предложение даже может быть немного лучше, чем предыдущее предложение, которое Белый дом сделал иранцам около полутора недель назад. Однако в любом случае, если такое предложение и будет выдвинуто, оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана Ираном, утверждает The Jerusalem Post.
По данным издания, Иран обратился к Оману и Катару с просьбой выступить посредниками в переговорах с администрацией Трампа в попытке остановить израильские атаки и возобновить переговоры по своей ядерной программе. Саудовская Аравия, как сообщает издание, тоже кулуарно работает по отдельному каналу, чтобы способствовать прекращению огня.
Ранее в понедельник Трамп подтвердил, что Иран обратился к США с просьбой остановить израильские удары, а иранские чиновники выразили готовность вернуться за стол переговоров.
Похоже, Иран не выигрывает эту войну. Им нужно поговорить, пока не стало слишком поздно.
Израильский чиновник заверил The Post, что на данный момент Израиль не получил никакого официального обращения от Ирана.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил на саммите G7, что Трамп выступил с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном, пишет Reuters.
Действительно, поступило предложение встретиться и обменяться мнениями. Предложение было сделано специально для того, чтобы добиться прекращения огня (между сторонами), а уже потом перейти к другим вопросам. Увидим, последуют ли ему стороны.
Макрон, согласно NDTV, не считает, что ситуация на Ближнем Востоке в ближайшее время улучшится, но предположил, что «все может измениться, поскольку США заверили, что они добьются прекращения огня, и поскольку они могут оказать давление на Израиль».Трамп, со своей стороны, во вторник заявил, что США не обращались к Ирану с предложением провести переговоры о мире. В соцсети Truth Social американский президент написал: «Если Тегеран хочет поговорить, они знают, как меня найти».
Однако, по сведениям Fox News, он добавил, что «не горит желанием» вести переговоры с Ираном и вместо себя может направить вице-президента Джей Ди Вэнса. Более того, Трамп заявил, что ожидает «полной капитуляции» Ирана.