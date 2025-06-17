Саммит с участием Токаева и Си Цзиньпиня начался в Астане

«Нам предстоит обсудить перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях в рамках формата Центральной Азии и Китая, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам», — сообщил Токаев.