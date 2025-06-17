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Саммит с участием Токаева и Си Цзиньпиня начался в Астане

В Астане сегодня проходит второй саммит «Центральная Азия — Китай», в котором принимают участие президенты шести стран, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Акорда

Старт саммиту дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который начал выступление на китайском языке.

«Нам предстоит обсудить перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях в рамках формата Центральной Азии и Китая, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам», — сообщил Токаев.

По словам президента страны, благодаря «взаимному доверию и совместным усилиям» государств Центральной Азии сформировалась «беспрецедентная модель сотрудничества, дух подлинного добрососедства и взаимной поддержки».

«В этой связи было бы справедливо отметить активную и полезную роль Китая во главе с великим государственным деятелем, председателем Си Цзиньпином», — добавил Токаев.