Саммит с участием Токаева и Си Цзиньпиня начался в Астане

Старт саммиту дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который начал выступление на китайском языке.
«Нам предстоит обсудить перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях в рамках формата Центральной Азии и Китая, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам», — сообщил Токаев.
По словам президента страны, благодаря «взаимному доверию и совместным усилиям» государств Центральной Азии сформировалась «беспрецедентная модель сотрудничества, дух подлинного добрососедства и взаимной поддержки».
«В этой связи было бы справедливо отметить активную и полезную роль Китая во главе с великим государственным деятелем, председателем Си Цзиньпином», — добавил Токаев.