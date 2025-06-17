Юрий Слюсарь заявил о планах сделать Ростовскую область центром Приазовья

Об этом сообщает издание РБК Ростов в интервью с главой региона.
В 2024 году промышленный сектор региона вырос на 4,7%, обогнав среднероссийские показатели. Обрабатывающие производства показали индекс 106%, а общий объем инвестиций составил 717 млрд рублей, из которых 520 млрд — частные вложения.
«У нас крепкая экономика, она продолжила рост по итогам 2024 года, несмотря на внешние ограничения и климатические вызовы», — отметил Юрий Слюсарь.
Инвестпортфель области включает почти 600 проектов на сумму около 900 млрд рублей. Среди ключевых: новый завод «Технониколь» (минеральная теплоизоляция); строительство распределительного центра «Вайлдберриз»; жилой микрорайон «Левобережье»; комплекс по глубокой переработке кукурузы в Азове и другие.
В этом году завершат строительство завода «Эмпилс Цинк», маслоэкстракционного завода «Агропрайм» и предприятия по производству льняного масла «АСВА».
По словам главы Ростовской области, рост инвестиционной активности опережает планы и вписывается в долгосрочную цель: сделать Ростовскую область центром макрорегиона Приазовья, который связывает центральную часть России с республиками Донбасса, Краснодарским краем, Крымом и регионами Северного Кавказа.
В 2025 году капитализация регионального Фонда развития промышленности выросла на 650 млн рублей и превысила 2 млрд рублей. Это позволит поддержать больше донских компаний. За последние шесть лет из федерального бюджета в развитие индустриальной сферы региона направили почти 100 млрд рублей.
Транспортный каркас — одно из конкурентных преимуществ Ростовской области. Например, Азовское кольцо (1400 км), которое строится совместно с другими регионами, свяжет ключевые города побережья. Большая часть маршрута по Ростовской области уже определена и проходит по региональным и федеральным трассам. В 2025—2027 годах продолжится обновление Северного обхода Ростова-на-Дону. Это почти 8,5 км между развязками.
Еще один проект — Багаевский гидроузел — увеличит грузопоток по Дону в три раза (завершение строительства планируется в конце 2025 года).
IT — одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики Ростовской области. В регионе работают 600 ИТ-компаний с выручкой 37 млрд рублей (+15% за 2024 год). В отрасли заняты 10 тыс. специалистов и 4000. ИП. Также в этом году в учебных заведениях Дона по IT-специальностям планируется принять более 4400 студентов на программы бакалавриата, около 1500 на магистратуру и 2000 на среднее профессиональное образование.
«Мы входим в топ-10 регионов по объему строительства, но мы не такие чемпионы по возведению школ, детских садов, больниц. У нас большой разрыв между объемом сданного жилого фонда и социальной инфраструктурой», — отметил глава Донского региона.
Однако сейчас действует другой подход, теперь жилье невозможно строить без школ, детсадов, поликлиник и дорог. Это один из принципов новой градостроительной политики в Ростовской области — комплексное развитие территорий.
Также Юрий Слюсарь отметил, что не все жилые комплексы в Ростове-на-Дону соответствуют уровню, который нужен региону. Потому был создан совет по градостроительству. Его основная задача — рассматривать все будущие проекты, которые должны вписываться в исторически сложившийся облик наших городов.