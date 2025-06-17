Юрий Слюсарь заявил о планах сделать Ростовскую область центром Приазовья

IT — одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики Ростовской области. В регионе работают 600 ИТ-компаний с выручкой 37 млрд рублей (+15% за 2024 год). В отрасли заняты 10 тыс. специалистов и 4000. ИП. Также в этом году в учебных заведениях Дона по IT-специальностям планируется принять более 4400 студентов на программы бакалавриата, около 1500 на магистратуру и 2000 на среднее профессиональное образование.