Полковник Ходаренок: США могут ударить по ядерным объектам Ирана противобункерными бомбами

На данном этапе пока ни одна из третьих стран в открытое вооруженное противоборство ни с Ираном, ни с Израилем не вступила. Тем не менее Вашингтон развертывает дополнительные силы и средства в зоне ответственности Центрального командования Соединенных Штатов. И вполне вероятно, что тем или иным способом Пентагон подключится к этому вооруженному конфликту (то ли явно, то ли опосредованно).