Встреча Трампа и Зеленского на саммите G7 отменена из-за отъезда президента США

Также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Трамп отказался подписать проект заявления «Большой семерки», так как в нем содержался призыв к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном. Однако затем, как уточняет The Washington Post, президент США перед отбытием с саммита все же подписал заявление — после того, как в него были внесены правки. В частности, из документа исключили призыв к сторонам конфликта проявлять сдержанность.