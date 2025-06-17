Британия расширила санкции против России

Как писало Reuters со ссылкой на текст заявления британского премьера Кира Стармера, он вводит санкции, чтобы усиливать «давление до тех пор, пока Россия не будет готова к полному прекращению огня безо всяких условий и не продемонстрирует, что она серьезно настроена на работу над достижением справедливого и устойчивого мира».