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Нидерланды выделят полтора миллиона евро на демократию в Молдавии

ГААГА, 17 июн — РИА Новости. Нидерланды выделят 1,5 миллиона евро на проекты, направленные на «укрепление демократии» в Молдавии и противодействие внешним угрозам, заявил глава МИД королевства Каспар Велдкамп.

Источник: Sputnik

«Нидерланды выделят 1,5 миллиона евро на проекты, направленные на укрепление демократии и институциональной устойчивости Молдовы, а также на смягчение внешних угроз», — написал Велдкамп в соцсети Х.

По его словам, эти проекты также направлены на «противодействие российским гибридным угрозам».

Ранее экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат заявил, что власти страны навязчивой борьбой с «русской угрозой» прикрывают собственные управленческие промахи.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.