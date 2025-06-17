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Губернатор Хоценко провёл заседание антинаркотической комиссии Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл заседание региональной антинаркотической комиссии.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области, основной его темой стали вопросы межведомственного взаимодействия в профилактической работе.

Участники обсудили координацию усилий органов власти, правоохранительных структур и общественных организаций в сфере предупреждения наркомании. На заседании были заслушаны отчёты о профилактической деятельности в Омске, Марьяновском и Оконешниковском районах, а также проанализированы данные мониторинга в рамках проведения профилактических антинаркотических мероприятий.

Глава региона поручил муниципалитетам и правоохранительным ведомствам активизировать результаты профилактики. Также были даны конкретные указания различным ведомствам по дальнейшему совершенствованию основных видов работы с молодёжью и подростками в этом направлении. Таких как, лекции и круглые столы в школах, колледжах и вузах, а также семинары для подростков, родителей, студентов и педагогов.