Губернатор Хоценко провёл заседание антинаркотической комиссии Омской области

Глава региона поручил муниципалитетам и правоохранительным ведомствам активизировать результаты профилактики. Также были даны конкретные указания различным ведомствам по дальнейшему совершенствованию основных видов работы с молодёжью и подростками в этом направлении. Таких как, лекции и круглые столы в школах, колледжах и вузах, а также семинары для подростков, родителей, студентов и педагогов.