Губернатор Хоценко провёл заседание антинаркотической комиссии Омской области

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области, основной его темой стали вопросы межведомственного взаимодействия в профилактической работе.
Участники обсудили координацию усилий органов власти, правоохранительных структур и общественных организаций в сфере предупреждения наркомании. На заседании были заслушаны отчёты о профилактической деятельности в Омске, Марьяновском и Оконешниковском районах, а также проанализированы данные мониторинга в рамках проведения профилактических антинаркотических мероприятий.
Глава региона поручил муниципалитетам и правоохранительным ведомствам активизировать результаты профилактики. Также были даны конкретные указания различным ведомствам по дальнейшему совершенствованию основных видов работы с молодёжью и подростками в этом направлении. Таких как, лекции и круглые столы в школах, колледжах и вузах, а также семинары для подростков, родителей, студентов и педагогов.