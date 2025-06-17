«Большая семерка» лишилась общей базы, пишет Bloomberg

По словам Клута, сейчас члены «Большой семерки» не могут договориться даже о том, каким образом следует анализировать различные мировые конфликты, не говоря уже о том, как их решать.
«(Президент США Дональд — ред.) Трамп не разделяет ценности других шести демократических стран и больше никак не сдерживает свои прихоти. Если допустить, что раньше G7 олицетворяла “Запад”, этой общей базы больше нет», — пишет колумнист.
По мнению Клута, таким ходом событий может воспользоваться в том числе и Китай, который наблюдает за «когда-то возглавляемым США распадающимся Западом».
Автор статьи призывает не обманываться новостями с полей проходящего в Канаде саммита G7 о соглашениях США с партнерами по «Большой семерке» по поводу снижения пошлин или новых инвестиционных проектов. Как считает Клут, такие новости обусловлены лишь тем, что Трамп покинул саммит прежде, чем успел «опозорить» кого-либо из коллег по объединению.
Клут приходит к выводу, что G7 «изжила себя» и не выполняет в современном мире своей прежней роли.