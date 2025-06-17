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«Большая семерка» лишилась общей базы, пишет Bloomberg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. «Большая семерка» больше не является олицетворением Запада, поскольку США перестали разделять ценности остальных членов объединения, тем самым G7 лишилась общей базы, считает колумнист агентства Блумберг Андреас Клут.

Источник: Reuters

По словам Клута, сейчас члены «Большой семерки» не могут договориться даже о том, каким образом следует анализировать различные мировые конфликты, не говоря уже о том, как их решать.

«(Президент США Дональд — ред.) Трамп не разделяет ценности других шести демократических стран и больше никак не сдерживает свои прихоти. Если допустить, что раньше G7 олицетворяла “Запад”, этой общей базы больше нет», — пишет колумнист.

По мнению Клута, таким ходом событий может воспользоваться в том числе и Китай, который наблюдает за «когда-то возглавляемым США распадающимся Западом».

Автор статьи призывает не обманываться новостями с полей проходящего в Канаде саммита G7 о соглашениях США с партнерами по «Большой семерке» по поводу снижения пошлин или новых инвестиционных проектов. Как считает Клут, такие новости обусловлены лишь тем, что Трамп покинул саммит прежде, чем успел «опозорить» кого-либо из коллег по объединению.

Клут приходит к выводу, что G7 «изжила себя» и не выполняет в современном мире своей прежней роли.