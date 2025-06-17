«Большая семерка» лишилась общей базы, пишет Bloomberg

Автор статьи призывает не обманываться новостями с полей проходящего в Канаде саммита G7 о соглашениях США с партнерами по «Большой семерке» по поводу снижения пошлин или новых инвестиционных проектов. Как считает Клут, такие новости обусловлены лишь тем, что Трамп покинул саммит прежде, чем успел «опозорить» кого-либо из коллег по объединению.