Казахстан и Китай подпишут соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике

Ключевым фактором региональной устойчивости является взаимодействие в энергетической сфере. В Центральной Азии сосредоточено 20% мировых запасов урана, свыше 17% нефти, 7% природного газа, а также внушительные залежи редких земельных металлов. Другими словами, потенциал сотрудничества в этой отрасли без преувеличения огромен. Мы надеемся на активизацию обменов передовыми технологиями и осуществление модернизации энергетической инфраструктуры.