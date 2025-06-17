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Начальник свердловского госпиталя ветеранов уволился после визита Мурашко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня, ФедералПресс. Начальник свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин покидает свой пост. Информацию корреспонденту «ФедералПресс» подтвердили в пресс-службе областного минздрава.

Сам Забродин бросил трубку, услышав вопрос журналиста.

Олегу Забродину 62 года, он уроженец Качканара. Забродин окончил СГМИ (ныне УГМУ) с дипломом врача-психиатра и успел поработать в Артемовской ЦРБ, екатеринбургской психбольнице № 12 и областной психбольнице. С 2007 по 2016 годы Забродин возглавлял психбольницу № 3, затем руководил областным профсоюзом медиков. Кресло начальника госпиталя он занимал с 2019 года.

При Забродине одним из основных направлений работы стала реабилитация участников спецоперации на Украине. В то же время госпиталь попадал в скандальные ситуации: например, родственники умершего почетного гражданина Екатеринбурга Жоржа Токарева критиковали его лечение в СМИ. Забродин известен громкими высказываниями: он призывал запретить аборты в частных клиниках.

«ФедералПресс» напоминает, что вчера госпиталь ветеранов войн посетили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.