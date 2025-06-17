Начальник свердловского госпиталя ветеранов уволился после визита Мурашко

Олегу Забродину 62 года, он уроженец Качканара. Забродин окончил СГМИ (ныне УГМУ) с дипломом врача-психиатра и успел поработать в Артемовской ЦРБ, екатеринбургской психбольнице № 12 и областной психбольнице. С 2007 по 2016 годы Забродин возглавлял психбольницу № 3, затем руководил областным профсоюзом медиков. Кресло начальника госпиталя он занимал с 2019 года.