Начальник свердловского госпиталя ветеранов уволился после визита Мурашко

Сам Забродин бросил трубку, услышав вопрос журналиста.
Олегу Забродину 62 года, он уроженец Качканара. Забродин окончил СГМИ (ныне УГМУ) с дипломом врача-психиатра и успел поработать в Артемовской ЦРБ, екатеринбургской психбольнице № 12 и областной психбольнице. С 2007 по 2016 годы Забродин возглавлял психбольницу № 3, затем руководил областным профсоюзом медиков. Кресло начальника госпиталя он занимал с 2019 года.
При Забродине одним из основных направлений работы стала реабилитация участников спецоперации на Украине. В то же время госпиталь попадал в скандальные ситуации: например, родственники умершего почетного гражданина Екатеринбурга Жоржа Токарева критиковали его лечение в СМИ. Забродин известен громкими высказываниями: он призывал запретить аборты в частных клиниках.
«ФедералПресс» напоминает, что вчера госпиталь ветеранов войн посетили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.