Токаев предложил объявить 2026 год «Годом образования и научных исследований» КНР и стран ЦА

«Поддерживаем инициативу китайских друзей по проведению тематических годов сотрудничества между Китаем и Центральной Азией. Предлагаю объявить 2026 год — годом образования и научных исследований. Это придаст новый импульс гуманитарному взаимодействию между нашими странами», — заявил Токаев.
Он добавил, что Казахстан рассчитывает на запуск совместных исследовательских лабораторий и академий инженеров, опираясь на опыт крупнейших технологических компаний Китая.
Также он отметил запуск первого туристического поезда между Сианем и Алматы.
«Это событие, приуроченное к Году туризма Китая в Казахстане, стало ярким воплощением духа Великого Шелкового пути, благодаря которому на протяжении многих веков на территории Евразии происходил обмен товарами и идеями», — заявил Токаев.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что приветствует установление побратимских связей между Алматы и Шанхаем, а также регионами Казахстана и Китая.