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Токаев предложил объявить 2026 год «Годом образования и научных исследований» КНР и стран ЦА

На втором саммите «Центральная Азия — Китай» в Астане Касым-Жомарт Токаев предложил странам на 2026-й год новую тематику, на которую они сделают приоритет, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: pexels.com

«Поддерживаем инициативу китайских друзей по проведению тематических годов сотрудничества между Китаем и Центральной Азией. Предлагаю объявить 2026 год — годом образования и научных исследований. Это придаст новый импульс гуманитарному взаимодействию между нашими странами», — заявил Токаев.

Он добавил, что Казахстан рассчитывает на запуск совместных исследовательских лабораторий и академий инженеров, опираясь на опыт крупнейших технологических компаний Китая.

Также он отметил запуск первого туристического поезда между Сианем и Алматы.

«Это событие, приуроченное к Году туризма Китая в Казахстане, стало ярким воплощением духа Великого Шелкового пути, благодаря которому на протяжении многих веков на территории Евразии происходил обмен товарами и идеями», — заявил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что приветствует установление побратимских связей между Алматы и Шанхаем, а также регионами Казахстана и Китая.