Токаев предложил объявить 2026 год «Годом образования и научных исследований» КНР и стран ЦА

«Поддерживаем инициативу китайских друзей по проведению тематических годов сотрудничества между Китаем и Центральной Азией. Предлагаю объявить 2026 год — годом образования и научных исследований. Это придаст новый импульс гуманитарному взаимодействию между нашими странами», — заявил Токаев.