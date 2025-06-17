Стало известно, что ВМС США помогли Израилю сбивать ракеты Ирана

Два американских чиновника рассказали телеканалу о том, что для ликвидации и нейтрализации иранских ракет, направленных на территорию Израиля, использовались американские военные суда и системы наземного базирования.
Собеседники NBC News добавили, что американские военнослужащие смогли уничтожить относительно мало ракет. Чиновники не смогли назвать конкретное число сбитых снарядов с боеголовками и скрыли дату произошедшего.
13 июня портал Axios рассказал, что американцы помогают израильской армии уничтожать иранские ракеты. 17 июня Вашингтон дал понять, что не намерен вступать в конфликте Тегерана и Тель-Авива на стороне последнего при условии, что Иран не будет наносить удары по американцам.