Стало известно, что ВМС США помогли Израилю сбивать ракеты Ирана

13 июня портал Axios рассказал, что американцы помогают израильской армии уничтожать иранские ракеты. 17 июня Вашингтон дал понять, что не намерен вступать в конфликте Тегерана и Тель-Авива на стороне последнего при условии, что Иран не будет наносить удары по американцам.