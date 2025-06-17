Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что ВМС США помогли Израилю сбивать ракеты Ирана

Военно-морские силы (ВМС) США и американские наземные системы противоракетной обороны участвовали в отражении ракетных атак Ирана по Израилю.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
14

О поддержке обороны ЦАХАЛ вооруженными силами США сообщает «Интерфакс» со ссылкой на NBC News.

Два американских чиновника рассказали телеканалу о том, что для ликвидации и нейтрализации иранских ракет, направленных на территорию Израиля, использовались американские военные суда и системы наземного базирования.

Собеседники NBC News добавили, что американские военнослужащие смогли уничтожить относительно мало ракет. Чиновники не смогли назвать конкретное число сбитых снарядов с боеголовками и скрыли дату произошедшего.

13 июня портал Axios рассказал, что американцы помогают израильской армии уничтожать иранские ракеты. 17 июня Вашингтон дал понять, что не намерен вступать в конфликте Тегерана и Тель-Авива на стороне последнего при условии, что Иран не будет наносить удары по американцам.