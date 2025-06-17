Токаев поздравил Мирзиёева с выходом сборной Узбекистана в финал ЧМ

Перед началом выступления президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Узбекистана с выходом национальной сборной по футболу на чемпионат мира 2026 года, отметив, что это стало историческим достижением не только для Узбекистана, но и для всего региона Центральной Азии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.