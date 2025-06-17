Гусев поручил привести в порядок воронежские пляжи к купальному сезону

Сегодня санитарно-эпидемиологические заключения выданы только 32 пляжам из 57 утверждённых. В связи с этим в регионе отмечается низкая готовность к купальному сезону.
Два пляжа, которые соответствуют требованиям, находятся в областном центре. Один из них располагается на территории санатория им. Горького, второй — яхт-клуба «Санни Сайд». 28 мест отдыха у воды находятся в районах области и два — в Борисоглебске.
Другие 25 объектов пока не отвечают санитарным нормам, а также не обладают необходимым оснащением.
В ходе совещания было отмечено, что список официальных пляжей представлен на сайте регионального управления МЧС. В местах же неорганизованного купания в скором времени установят 1 110 запрещающих знаков.
В рамках подготовки к купальному сезону продолжается приём заявок от муниципальных органов на обучение матросов-спасателей. Его осуществляет КУВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность». В планы входит подготовка 27 специалистов. Помимо этого, к летнему периоду в состоянии готовности находятся 93 спасателя, 18 водолазов и 31 плавсредство.