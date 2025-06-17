Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев поручил привести в порядок воронежские пляжи к купальному сезону

Губернатор Александр Гусев поручил руководителям муниципальных районов привести в порядок все пляжи Воронежской области до наступления купального сезона. Вопросы, касающиеся безопасности местных жителей на воде, обсудили во время еженедельного оперативного совещания в понедельник, 16 июня.

Источник: правительство Воронежской области

Сегодня санитарно-эпидемиологические заключения выданы только 32 пляжам из 57 утверждённых. В связи с этим в регионе отмечается низкая готовность к купальному сезону.

Два пляжа, которые соответствуют требованиям, находятся в областном центре. Один из них располагается на территории санатория им. Горького, второй — яхт-клуба «Санни Сайд». 28 мест отдыха у воды находятся в районах области и два — в Борисоглебске.

Другие 25 объектов пока не отвечают санитарным нормам, а также не обладают необходимым оснащением.

В ходе совещания было отмечено, что список официальных пляжей представлен на сайте регионального управления МЧС. В местах же неорганизованного купания в скором времени установят 1 110 запрещающих знаков.

В рамках подготовки к купальному сезону продолжается приём заявок от муниципальных органов на обучение матросов-спасателей. Его осуществляет КУВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность». В планы входит подготовка 27 специалистов. Помимо этого, к летнему периоду в состоянии готовности находятся 93 спасателя, 18 водолазов и 31 плавсредство.