Чемезов доложил Путину о заморозке строительства МСЗ под Казанью

Глава Ростеха отметил, что строительство четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного в Татарстане началось еще в 2019 году, но процесс затормозился из-за пандемии коронавируса и санкций, введенных после начала специальной военной операции. Первый из МСЗ удалось сдать «только в декабре 2024 года».