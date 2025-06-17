Определена дата выборов в Краснодарскую городскую Думу

В Краснодаре официально определили дату проведения выборов в городскую Думу восьмого созыва — основным днём голосования станет 14 сентября 2025 года. Такое решение было принято на 91-м внеочередном заседании городской Думы. Заседание провела председатель гордумы Вера Галушко, а в его работе участвовал и мэр города Евгений Наумов.
Дата голосования утверждена в рамках требований федерального законодательства, которое регулирует правила организации выборов и участия граждан в референдумах. Согласно закону, дату выборов необходимо назначать за 80−90 дней до их проведения. В Краснодаре срок был соблюдён, и старт избирательной кампании не заставит себя ждать.
Голосование по выборам депутатов городской Думы совпадёт по времени с выборами губернатора Краснодарского края. Как уточнил Евгений Наумов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», региональное отделение партии «Единая Россия» поддержало кандидатуру действующего главы края Вениамина Кондратьева на новый срок. Это решение стало итогом предварительного внутрипартийного голосования, прошедшего на 37-й конференции отделения.
По решению краевой избирательной комиссии, жители региона смогут проголосовать не только 14 сентября, но и двумя днями ранее — с 12 по 14 сентября включительно. Такая мера направлена на удобство граждан и снижение нагрузки на участки в основной день выборов.
В настоящее время в составе городской Думы Краснодара седьмого созыва 52 депутата: 39 из них были выбраны по одномандатным округам, остальные 13 — по партийным спискам. Новый состав парламента будет формироваться по той же системе.
Как рассказала Марина Курячая, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного и административного права Кубанского государственного университета, член Общественной палаты Краснодара, эксперт Общественной палаты Краснодарского края, член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Краснодарском крае, 17 июня будет определено количество подписей, которые должны быть собраны в поддержку выдвижения кандидата по каждому одномандатному округу и в поддержку муниципального списка кандидатов.
От сбора подписей освобождены только парламентские партии (ЕР, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия — За правду, НЛ).
О своем самовыдвижении кандидаты могут заявить уже с завтрашнего дня, представив необходимые документы в ТИК Центральная города Краснодара, а политические партии планируют проводить свои мероприятия по выдвижению, начиная со следующей недели, сообщает издание «Кубань сегодня».